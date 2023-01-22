ФАС снизила тарифы на электроэнергию в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Контроль ФАС позволил снизить пиковый тариф на электроэнергию в Хабаровском крае. Анализ стоимости проводился в декабре 2022 года.
Тариф на электроэнергию для городского населения без электроплит и электроотопительных установок снизился на 13,11 процентов. Для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками и сельского населения – на 13,12 процентов.
- В регионах установлен зональный принцип тарифов. Они дифференцированы по трем зонам суток, пиковая приходится на зону с 7 до 9 и с 17 до 20 часов, - рассказали в ФАС России.
Контроль ведомства также позволил снизить тарифы еще в четырех регионах: Свердловской, Псковской и Новгородской областях, а также в Приморском крае.
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