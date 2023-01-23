Спасатели локализовали пожар в здании автосервиса «Автотрейд» в Хабаровске

Спасатели тушат большой пожар в здании автосервиса в Хабаровске 23 января Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В пожарную службу Хабаровска 22 января в 19:18 сообщили в возгорании в здании автосервиса «Автотрейд» на Металлистов, 5А. Когда расчеты приехали на место, огонь успел охватить всю крышу двухэтажной постройки, обшитой сэндвич-панелями. Спасатели сформировали звенья газодымозащитной службы для разведки помещений. Из ремонтных боксов эвакуировали пять машин. В 21:03 огонь удалось локализовать на площади 600 квадратов, чтобы защитить от возгорания соседние здания. Чуть позже частично обрушилась крыша.

- От пламени пострадали помещения автосервиса, магазина и пристроенного к зданию склада, где хранились запчасти и горюче-смазочные материалы. Чтобы унять огонь, было подано восемь стволов по периметру строения, еще три ствола на крышу и два лафетных ствола, - сказал Евгений Крайнов, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

23 января в 1:05 пожарные смогли ликвидировать открытый огонь. Информации о пострадавших нет. Сейчас спасатели разбирают конструкции постройки, чтобы пролить их и предотвратить повторное возгорание. На месте работают 45 человек и 15 машин.

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