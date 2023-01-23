Деревянный бассейн загорелся в здании на Комсомольской улице в Хабаровске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Утро для жителей Комсомольской улицы оказалось недобрым. Людей разбудили звуки пожарной сирены. Спасатели приехали к дому №122, где из подвального помещения клубился черный густой дым. В ходе разведки было установлено, что источник огня - горящий деревянный бассейн. Пламя распространилось на 10 квадратных метров. Расчеты приступили к работе, и уже к 8:22 пожар был ликвидирован.

- Эвакуация из здания не проводилась. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего к ликвидации пожара привлекались 25 человек и семь единиц техники.

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