Пожарные спасли пожилую женщину из пылающего дома в Комсомольске
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
22 января в 21:15 в спасательную службу Комсомольска поступил вызов. Очевидцы сообщили о горящем доме №11 на Хабаровской улице. Огонь охватил одноэтажное здание, распространившись на 25 квадратных метров. Приехавшие на место расчеты сформировали звено газодымозащитной службы для разведки помещений. Остальные спасатели приступили к ликвидации пожара.
- Из здания была спасена 84-летняя женщина - хозяйка дома. В 1:14 пожар удалось полностью потушить, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На месте работали 14 человек на трех машинах. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причину возгорания.
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