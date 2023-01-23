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НовостиОбщество22 января 2023 23:24

Сергей Кравчук поручил организовать работу социального автобуса в Хабаровске

Мэр города предложил сделать передвижной пункт помощи
Александра ЯВИЩЕНКО
Сергей Кравчук поручил организовать работу социального автобуса в Хабаровске

Сергей Кравчук поручил организовать работу социального автобуса в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

23 января в Хабаровске прошло аппаратное совещание, в ходе которого мэр города Сергей Кравчук вынес на рассмотрение вопрос организации работы социального автобуса. Суть идеи в том, чтобы каждый житель города, оказавшись в беде, мог в любое время получить помощь.

- В связи с морозами давайте обеспечим работу такого передвижного пункта. Люди могут оказаться в трудной жизненной ситуации. Им необходимы тепло, чай, продукты, возможно, еще какая-то помощь или консультация, - сказал Сергей Кравчук.

Глава города обратился к коллегам с просьбой подумать, как и где организовать работу пункта помощи.

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