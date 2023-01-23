Пожилая хабаровчанка отсудила у застройщика 670 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Пожилая женщина обратилась в прокуратуру Краснофлотского района. Пенсионерка пожаловалась на то, что ООО «Техносити» нарушает ее права. Оказалось, что в 2015 году застройщик и местный житель заключили договор на долевое участие в строительстве. По условиям соглашения, компания должна была ввести дом в эксплуатацию до конца 2016 года. В 2018 году срок окончания работ перенесли до 30 марта 2019-го. Но даже по истечении всего времени дом так и не был достроен.

В 2019 году участник соглашения оформил переуступку права собственности местной жительнице. Пенсионерка стала кредитором по договору на долевое участие в строительстве и получила право требования от «Техносити» исполнения обязательств по договору. Женщина внесла 1,8 миллиона рублей, но жилье не получила, хотя сроки работ уже давно вышли.

- Прокурор направил в суд иск о взыскании с застройщика в пользу пенсионерки неустойку в размере больше 650 тысяч рублей и 20 тысяч компенсации морального вреда, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд удовлетворил требования, но его решение пока не вступило в законную силу.

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