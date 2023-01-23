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НовостиОбщество23 января 2023 0:26

Свободное посещение ввели в школах Комсомольска 23-24 января для учеников 1-5 классов

Такое решение было принято из-за сильных морозов
Александра ЯВИЩЕНКО
В Школах Комсомольска ввели свободное посещение для учеников 1-5 классов 23-24 января

В Школах Комсомольска ввели свободное посещение для учеников 1-5 классов 23-24 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Комсомольска отменили занятия для учеников 1-5 классов из-за аномально низких температур воздуха. Вместо посещения уроков дети смогут заниматься дистанционно 23 и 24 января. При этом учителя будут находиться на рабочих местах, поэтому родители могут отвести школьников на уроки, если их не с кем оставить дома. Если все же решено оставить ребенка дома, нужно сказать об этом классному руководителю.

- Школы города могут самостоятельно принять решение о форме проведения занятий в эти дни, выбрав либо дистанционное обучение, либо начинать занятия позже по времени. Об изменениях администрация учебного заведения должна проинформировать родителей, - рассказали в мэрии Комсомольска.

Управление образования города просит взрослых не выпускать детей на улицу без присмотра во время сильных морозов.

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