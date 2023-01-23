Неделя моды «Золотое Лекало» пройдет весной в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В марте 2023 года в Хабаровске пройдет неделя моды «Золотое лекало», где участники представят коллекции дальневосточных дизайнеров. На подиуме покажут достижения местных производителей одежды.

- К участию приглашаются парикмахеры, визажисты, дизайнеры, модели. Заявки принимаются по телефонам +7 914 542-07-01, +7 924 213-96-56 и на электронный адрес @fashionweekkhv, - рассказали в мэрии Хабаровска.

15 марта в Городском Дворце культуры подведут итоги недели. Первая часть мероприятия будет посвящена коллекциям для детей, вторая - для взрослых. Организатором показов стал Дальневосточный театр моды Анны Карпусь при поддержке городской администрации.

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