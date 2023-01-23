Хабаровчан пригласили к участию в конкурсе монументальной скульптуры «Наши герои»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Всероссийский конкурс для скульпторов и архитекторов «Наши герои» будет проходить с 28 февраля по 9 мая. Жители Хабаровска смогут принять в нем участие, предварительно отправив заявку на сайте мероприятия. Конкурс монументальной патриотической скульптуры направлен на увековечивание памяти и подвига воинов, медиков, рабочих тыла и волонтеров Донбасса, создание новых культурных символов страны.
- После объявления победителей будет составлен художественно-технический альбом с описанием, характеристиками и стоимостью изготовления монументальных символов для их установки в городах России, - рассказали в администрации Хабаровска.
Участие в конкурсе поможет новым талантам и заслуженным деятелям искусства продемонстрировать свое творчество жителям всей страны.
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