Мужчину осудят за покупку черной икры и калуги в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

49-летний житель Ульчского района предстанет перед судом за покупку черной икры и калуги у неизвестных браконьеров. По версии следствия, в мае прошлого года мужчина купил около четырех килограммов рыбы и 21 контейнер с икрой, которые хранил дома.

- Полиция нашла незаконно приобретенные особо ценные водные биоресурсы по месту жительства подозреваемого, - рассказали в дальневосточной транспортной прокуратуре.

На мужчину завели уголовное дело и передали его в суд для рассмотрения. Ему грозит до четырех лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.