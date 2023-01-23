Мужчину осудят за покупку черной икры и калуги в Хабаровском крае
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
49-летний житель Ульчского района предстанет перед судом за покупку черной икры и калуги у неизвестных браконьеров. По версии следствия, в мае прошлого года мужчина купил около четырех килограммов рыбы и 21 контейнер с икрой, которые хранил дома.
- Полиция нашла незаконно приобретенные особо ценные водные биоресурсы по месту жительства подозреваемого, - рассказали в дальневосточной транспортной прокуратуре.
На мужчину завели уголовное дело и передали его в суд для рассмотрения. Ему грозит до четырех лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru