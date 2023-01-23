Сергей Кравчук выступил на расширенном заседании Союза российских городов

Сергей Кравчук принял участие в расширенном заседании Союза российских городов
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук по видеосвязи принял участие в заседании Союза российских городов, на котором обсуждали развитие инфраструктуры населенных пунктов. В собрании принимали участие главы крупных российских городов и представители федеральных ведомств.
- Это площадка для обмена опытом. Заседания помогают выработать механизмы взаимодействия муниципалитетов в рамках разных форм сотрудничества, - сказал Сергей Кравчук.
Участники собрания выступили с докладами о проектах развития городской коммунальной инфраструктуры. Они также рассказали, как проходит разработка программ по созданию аллей Героев России, о перспективах развития концессионных соглашений в соцсфере.
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