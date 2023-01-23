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НовостиОбщество23 января 2023 1:31

Сергей Кравчук выступил на расширенном заседании Союза российских городов

Собрание было посвящено вопросам развития городской инфраструктуры
Александра ЯВИЩЕНКО
Сергей Кравчук принял участие в расширенном заседании Союза российских городов

Сергей Кравчук принял участие в расширенном заседании Союза российских городов

Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук по видеосвязи принял участие в заседании Союза российских городов, на котором обсуждали развитие инфраструктуры населенных пунктов. В собрании принимали участие главы крупных российских городов и представители федеральных ведомств.

- Это площадка для обмена опытом. Заседания помогают выработать механизмы взаимодействия муниципалитетов в рамках разных форм сотрудничества, - сказал Сергей Кравчук.

Участники собрания выступили с докладами о проектах развития городской коммунальной инфраструктуры. Они также рассказали, как проходит разработка программ по созданию аллей Героев России, о перспективах развития концессионных соглашений в соцсфере.

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