10 тонн гуманитарной помощи отправили жители Хабаровского края в зону СВО Фото: Правительство Хабаровского края

Волонтеры Хабаровского края собирают гуманитарку, которую регулярно отправляют в зону проведения СВО. Недавно добровольцы передали бойцам еще 10 тонн вещей, продуктов и медицинских принадлежностей. Общий объем собранных вещей с начала военной спецоперации составил 33,5 тонны.

- Внести вклад может каждый. Для этого во всех районах края организованы пункты сбора помощи. Передать бойцам можно средства гигиены, теплую одежду, бензогенераторы и все, что может пригодиться им в зоне СВО, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Чтобы поддержать семьи мобилизованных, можно обратиться в районную администрацию.

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