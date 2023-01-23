Четыре центра профкомпетенций откроются в школах Хабаровского края в 2023 году

Четыре центра профкомпетенций откроются в школах региона Фото: минобрнауки Хабаровского края
В 2023 году в интернатах №№ 3 и 4, а также в краевых школах №№ 4 и 1 откроют центры профессиональных компетенций. Воспитанники этих учреждений смогут получить практические навыки, которые помогут им определиться с будущей профессией. Для открытия центров из федерального бюджета выделят 29 миллионов рублей.
- Мы уделяем внимание формированию профессионального мастерства у детей, чтоб они могли поступить в техникумы и колледжи и освоить профессии. В центрах будут заниматься не только ученики школы, но и дети с ограниченными возможностями здоровья из других организаций. Обучение будет проходить с использованием дистанционных технологий, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.
В рамках программы дети смогут осваивать основы слесарного и столярного дела, выполнять строительные и ремонтные работы. В крае работает уже семь таких центров. Больше всего учеников посещает кабинеты сельскохозяйственного профиля
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