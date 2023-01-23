Хабаровская практика победила в международном конкурсе «Город, где хочется жить»
Фото: Администрация Хабаровска
Практика Центрального района Хабаровска стала одной из лучших в международном конкурсе «Город, где хочется жить». Победу ей принес фестиваль «Многонациональный Хабаровск - 2022», который прошел в октябре 2022 года. Среди почетных гостей мероприятия были мэр города Сергей Кравчук, его заместитель Тамара Протопопова, первый зампред Совета «Ассамблеи народов Хабаровского края» Владимир Бейк и президент регионального союза боевых искусств Андрей Белоглазов.
- Гости праздника приняли участие в приготовлении традиционного корейского блюда, а хабаровчане познакомились с кухнями разных народов, - рассказали в мэрии города.
Центральный район стал лучшим в номинации «Создание условий для развития событийного туризма, организация фестивалей и тематических ярмарок». Кроме того, по итогам конкурса Хабаровск отметили дипломами в 21 номинации.
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