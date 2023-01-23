Массовая авария с пострадавшим произошла на мосту в Биробиджане 23 января Фото:@livebir
Фото: Социальные сети
Утром 23 января на новом мосту в Биробиджане произошла авария с участием трех машин. «Хонда Одиссей» заглохла из-за мороза и остановилась. В иномарку влетела ехавшая следом «Волга». Водитель последней вышел из авто, собираясь поставить знак аварийной остановки. В этот момент мужчину сбила подоспевшая к месту аварии «Нива».
Как пишут местные новостные паблики, пострадавшему вызвали скорую. Медики забрали мужчину с травмами в больницу. На место приехали сотрудники ГИБДД, которые установят другие обстоятельства ДТП.
Отмечается, что в Биробиджане из-за сильных морозов затруднена видимость. Сильный туман мог стать одной из причин аварии.
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