Массовая авария с пострадавшим произошла на мосту в Биробиджане 23 января Фото:@livebir Фото: Социальные сети

Утром 23 января на новом мосту в Биробиджане произошла авария с участием трех машин. «Хонда Одиссей» заглохла из-за мороза и остановилась. В иномарку влетела ехавшая следом «Волга». Водитель последней вышел из авто, собираясь поставить знак аварийной остановки. В этот момент мужчину сбила подоспевшая к месту аварии «Нива».

Как пишут местные новостные паблики, пострадавшему вызвали скорую. Медики забрали мужчину с травмами в больницу. На место приехали сотрудники ГИБДД, которые установят другие обстоятельства ДТП.

Отмечается, что в Биробиджане из-за сильных морозов затруднена видимость. Сильный туман мог стать одной из причин аварии.

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