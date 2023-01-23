Загородные оздоровительные лагеря расширят в Хабаровском крае за счет субсидии

Загородные оздоровительные лагеря будут развивать в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

По результатам конкурсного отбора среди регионов России Хабаровский край получил федеральную субсидию в размере 78,5 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на развитие загородных оздоровительных лагерей.

- На эти средства к лету планируем построить дополнительные корпусы – быстровозводимые некапитальные конструкции. Такими помещениями можно пользоваться в теплое время года, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Дополнительные места для отдыха детей появятся в краевом детском центре «Созвездие» в районе имени Лазо и в центре «Шарголь» в Комсомольском районе. В этом году появится около 200 дополнительных мест для отдыха детей.

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