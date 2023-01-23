Сильные морозы продержатся в Хабаровском крае до 25 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам синоптиков, морозы не отступят из региона до 25 января. В южных и центральных районах ночами температура будет доходить до -38 градусов. Днем на термометре будет от -26 до -30.

- После 25 января мы ждем повышения температур на 6-10 градусов. То есть ночью морозы будут доходить до -30. Днем тоже станет чуть теплее. Такая погода в Хабаровском крае сохранится до 32 января. Только потом могут произойти изменения температурного фона под влиянием новых циклонов, - рассказали в «Дальневосточном УГМС».

На востоке края уже немного потеплело. Вместе с новым циклоном пришли снегопады, которые частично сгладили морозы в Ванинском, Советско-Гаванском и Николаевском районах. Вместо -45 по ночам здесь теперь температура держится на отметке 23-35 градусов ниже ноля. Днем столбик термометра показывает от -16 до -22. Ожидается, что такая погода продержится три дня.

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