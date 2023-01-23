Хабаровская команда победила на первенстве Дальнего Востока по лыжным гонкам

В Южно-Сахалинске прошли соревнования за первенство Дальнего Востока по лыжным гонкам. На общекомандном зачете сборная Хабаровского края заняла первое место, обойдя участников еще из семи регионов. Всего на соревнованиях наши спортсмены получили 18 медалей. В первый день хабаровчане взяли два золота в гонках на 15 километров (Дмитрий Пузанов) и на 10 километров (Камилла Мокшанова). Бронзу в «классике» завоевал Александр Сунтфий. В спринте второе место у Дмитрия Пузанова, а третье у Николая Галямова.

- Такой исход соревнований - результат планомерной 10-летней подготовки. Спортсмены вышли на пик формы и показали максимальный результат, - сказал Константин Мокшанов, тренер лыжников.

Команды края стали лучшими и в эстафете. Золото завоевали Анастасия Булавенко, Дарья Кожевникова, Анастасия Гринько и Камилла Мокшанова, Александр Сунтуфий, Дмитрий Пузанов, Андрей Асмолин и Кирилл Голубев. Серебряные медали достались Николаю Галямову, Кириллу Любимову, Михаилу Кравченко и Александру Шевцову.

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