Спасатели МЧС помогли водителям автомобилей выбраться из снежного плена в Магаданской области

На помощь застрявшим автомобилистам пришли сотрудники МЧС Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Утром 22 января на пульт дежурного службы спасения по Магаданской области поступило сообщение о том, что под Магаданом на дороге к военному пирсу застрял автомобиль УАЗ, который в народе обозвали «буханка».

К моменту прибытия сотрудников МЧС в западне оказалось уже два автомобиля. УАЗ пыталась вытянуть грузовая «Газель», но и она оказалась заложницей снежной ловушки.

Доставать застрявшие автомобили необходимо было в сопку, поэтому к спасательной операции подключилась гусеничная техника повышенной проходимости.

- Приехали и вытащили из снега. Никому из водителей не потребовалась медицинская помощь. Люди вернулись в город, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Специалисты также предупреждают, что в период низких температур при выезде за пределы населенных пунктов следует соблюдать предельную осторожность. В случае возникновения опасных ситуаций следует звонить по телефону 112.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.