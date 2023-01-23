Температура опустится до -48 градусов в Хабаровском крае 24 января Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Все такой же аномально холодной будет погода в Хабаровске 24 января. Ночью температура опустится от -37 до -39. Днем столбик термометра покажет от -29 до -31 градуса. По прогнозам синоптиков, осадков не будет, а ветер достигнет скорости 3-8 метров в секунду.

На юге Хабаровского края погода 24 января будет ветреной. Сила порывов составит 5-10 метров в секунду. Ночью будет от -36 до -41, а днем от -25 до -30 градусов.

В центральной части региона погода ухудшится. Ночью столбик термометра покажет от -27 до -48. Днем температура воздуха составит 20-36 градусов ниже ноля. В Верхнебуреинском, Советско-Гаванском и Ванинском районах пройдет небольшой снег. На большей части территорий ветер достигнет скорости 2-10 метров в секунду, только в Советско-Гаванском и Ванинском районах порывы будут доходить до 20 метров.

На севере Хабаровского края день пройдет без осадков, а температура воздуха будет от -21 до -33 градусов. Ночью ожидается мороз от -28 до -40. Ветер будет дуть порывами до 14 метров в секунду.

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