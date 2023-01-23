Мобильный пункт обогрева начнет работу в Хабаровске 24 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук 23 января поручил организовать работу «социального автобуса». На его базе создадут мобильный пункт обогрева для помощи жителям города, оказавшимся в трудной ситуации.

- В такие морозы люди могут попасть в сложную ситуацию, когда им нужно будет согреться, выпить теплый чай, получить помощь, - сказал Сергей Кравчук.

На обсуждение и согласование плана действий у сотрудников администрации ушло несколько часов. Они приняли решение открыть пункт помощи справа от здания железнодорожного вокзала, в районе стелы с орлом. Автобус разместят на парковке с 9:00 до 18:00. Люди смогут обратиться к соцработнику, который будет дежурить на месте.

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