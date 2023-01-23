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НовостиОбщество23 января 2023 5:20

Сергей Кравчук поручил пересмотреть график движения общественного транспорта

Хабаровчане оставили за месяц больше 300 жалоб на работу перевозчиков
Александра ЯВИЩЕНКО
Сергей Кравчук поручил пересмотреть график движения общественного транспорта

Сергей Кравчук поручил пересмотреть график движения общественного транспорта

Фото: Администрация Хабаровска

Жители краевой столицы сталкиваются с трудностями с проездом месту работы и учебы. Ситуация ухудшилась с приходом сильных холодов. Руководитель Центра управления регионом Хабаровского края Наталья Грачева доложила мэру города Сергею Кравчуку о проблемах, на которые чаще всего жалуются пассажиры. Люди недовольны большими интервалами в движении автобусов и слабо отапливаемыми салонами. За последний месяц было зарегистрировано 313 жалоб.

- Прежде всего, обращения связаны с нарушением графика движения по маршрутам №№ 10, 25, 33 и 56, жалобами на холод в автобусах №№ 25, 81, 88, 56, перебоями в движении трамвая №5. Также были обращения по поводу сбоев в работе программы по отслеживанию транспорта, грубого поведения кондукторов и водителей, - сказала Наталья Грачева.

Сильно выросло число жалоб на нехватку транспорта, из-за чего людям приходится долго стоять на остановках.

- Мне присылали видео, как народ штурмом брал автобусы. Когда это безобразие прекратится? Я вам сказал: поставьте в течение получаса машины друг за другом. Нужно, чтобы автобусы стояли в очереди, а не пассажиры, - сказал Сергей Кравчук.

Мэр поручил сократить интервал движения трамваев и другого транспорта в часы пик, чтобы жители города могли без проблем добираться на работу.

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