Сергей Кравчук поручил пересмотреть график движения общественного транспорта Фото: Администрация Хабаровска

Жители краевой столицы сталкиваются с трудностями с проездом месту работы и учебы. Ситуация ухудшилась с приходом сильных холодов. Руководитель Центра управления регионом Хабаровского края Наталья Грачева доложила мэру города Сергею Кравчуку о проблемах, на которые чаще всего жалуются пассажиры. Люди недовольны большими интервалами в движении автобусов и слабо отапливаемыми салонами. За последний месяц было зарегистрировано 313 жалоб.

- Прежде всего, обращения связаны с нарушением графика движения по маршрутам №№ 10, 25, 33 и 56, жалобами на холод в автобусах №№ 25, 81, 88, 56, перебоями в движении трамвая №5. Также были обращения по поводу сбоев в работе программы по отслеживанию транспорта, грубого поведения кондукторов и водителей, - сказала Наталья Грачева.

Сильно выросло число жалоб на нехватку транспорта, из-за чего людям приходится долго стоять на остановках.

- Мне присылали видео, как народ штурмом брал автобусы. Когда это безобразие прекратится? Я вам сказал: поставьте в течение получаса машины друг за другом. Нужно, чтобы автобусы стояли в очереди, а не пассажиры, - сказал Сергей Кравчук.

Мэр поручил сократить интервал движения трамваев и другого транспорта в часы пик, чтобы жители города могли без проблем добираться на работу.

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