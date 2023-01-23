Работодатели, трудоустраивающие инвалидов, получат гранты в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работодателям края, которые принимают на работу инвалидов, положена помощь в виде гранта на оснащение рабочих мест. Деньги выделяются из регионального бюджета.

- С 2020 года помощь получили восемь работодателей, которые обустроили девять мест для найма людей с инвалидностью. Заявки на субсидию могут подать предприниматели, зарегистрированные как юрлица, ИП и НКО. Документы принимаются с 13 февраля по 17 марта, - сказала Елена Васильева, консультант отдела по работе с социально незащищенными категориями граждан.

Сумма гранта - до 200 тысяч рублей на одно рабочее место. Деньги можно потратить на оборудование и приспособления для людей с ограниченными возможностями.

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