Губернатор ЕАО подарил Юрию Трутневу кофе, выращенный в Биробиджане Фото: @polpred_dfo Фото: Социальные сети

Глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн подарил полпреду ДФО Юрию Трутневу кофе, который выращивают на территории Биробиджана. Растения сорта арабика растут на мини-плантациях. Специалисты ухаживают за деревьями, собирают ягоды, обжаривают и варят кофе. Самому старому кофейному дереву уже 10 лет. Его высота достигла семи метров.

По словам Ростислава Гольдштейна, выращиванием кофе в ЕАО занялись молодые предприниматели, которые за год собрали 100 килограммов урожая. В следующем году они планируют увеличить производство до 600 килограммов.

Интересно, что кофе в естественной среде растет более чем в 50 странах, однако Россия не входит в их число.

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