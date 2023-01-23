Губернатор ЕАО подарил Юрию Трутневу кофе, выращенный в Биробиджане Фото: @polpred_dfo
Фото: Социальные сети
Глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн подарил полпреду ДФО Юрию Трутневу кофе, который выращивают на территории Биробиджана. Растения сорта арабика растут на мини-плантациях. Специалисты ухаживают за деревьями, собирают ягоды, обжаривают и варят кофе. Самому старому кофейному дереву уже 10 лет. Его высота достигла семи метров.
По словам Ростислава Гольдштейна, выращиванием кофе в ЕАО занялись молодые предприниматели, которые за год собрали 100 килограммов урожая. В следующем году они планируют увеличить производство до 600 килограммов.
Интересно, что кофе в естественной среде растет более чем в 50 странах, однако Россия не входит в их число.
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