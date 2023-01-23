Хабаровск получил на 1,5 миллиарда рублей больше ожидаемого финансирования в 2022 году Фото: Вячеслав Реутов

Хабаровск участвует в реализации шести нацпроектов - «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», «Культура» и «Экология». Благодаря им в городской бюджет удалось привлечь дополнительные полтора миллиарда рублей в 2022 году. Больше 82% было потрачено на ремонт 35 километров дорог. Также удалось расселить 160 человек из 59 квартир, которые располагались в аварийных домах. Больше 70 миллионов направили на разработку проекта детсада на Запарина, где будет создано 190 мест. В этом году его планируют сдать в эксплуатацию.

На дополнительное финансирование отремонтировали пять общественных территорий, был построен магистральный трубопровод. В учебные заведения закупили технику и оборудование, устройства для занятий робототехникой и виртуальным моделированием. В пяти детсадах открылись допгруппы для детей двух-трех лет. В спортшколы олимпийского резерва закупили инвентарь. Была открыта модельная библиотека. Закуплен 321 контейнер для сбора пластиковых бутылок.

- Губернатор Михаил Дегтярев и правительство края выстроили эффективное взаимодействие федерального центра и муниципалитетов. Хабаровчане видят результаты этой работы, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.

В 2023 году Хабаровск продолжит участие в нацпроектах. Планируется расселить аварийное жилье, в котором проживают 906 человек, отремонтировать больше 30 километров дорог, обустроить пять городских территорий. Также администрация закупит больше 200 контейнеров для сбора пластика. Будет открыта еще одна модельная библиотека.

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