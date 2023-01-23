Задрала собаку на глазах человека: тигрица держит в страхе город в Хабаровском крае

Амурская тигрица трижды зашла в город Вяземский Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Амурская тигрица трижды зашла в город Вяземский, сообщают местные жители. По их словам, хищница задавила собаку. Происходящее увидела женщина, которая рассказала об этом в соцсетях.

По словам свидетельницы, тигрица зашла в город 22 января. Вечером хищница отметилась в одном из огородов, где напала на собаку. Псу убежать от зверя не удалось: тигрица убила четвероногого и утащила его в лес.

В предыдущий раз хищница наведалась в Вяземский 20 января. Местные жители заметили следы зверя. 15 числа тигр убил трех собак в автосервисе по Шоссейной улице.

За предыдущую неделю тигры семь раз заходили на людскую территорию. 14 января хищник убил собаку в селе Найхин (Нанайский район), в соседнем селе Лидога зверь задавил пса 15 числа.

Спустя три дня тигр отметился в поселке Солоноцвый (район имена Лазо), домашние животные не пострадали. Меньше повезло бродячим собакам у соседнего поселка Хор: 18 января у свалки на них открыл охоту другой полосатый зверь.

Еще один пес погиб от лап тигра 19 января на территории карьера между селами Дружба и Некрасовка под Хабаровском. В этот же день хищник убил собаку в селе Иннокентьевка (Нанайский район) на улице Комсомольская, 63 А.

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