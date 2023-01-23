Набросился и повалил на землю: женщина стала жертвой соседа-уголовника в Хабаровском крае

Мужчина напал на соседку и ограбил ее в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница села Матвеевка стала жертвой своего соседа. 38-летний мужчина подбежал к ней, повалил на землю, вытащил из кармана деньги и скрылся. Женщина лишилась 45 тысяч рублей. Правоохранители задержали подозреваемого, который в этот момент уже находился под подпиской о невыезде из-за совершенной кражи.

Как рассказал мужчина, ему нужны были деньги, и он помог соседке по хозяйству. Когда она расплачивалась с ним за работу, тот увидел пачку денег в кармане женщины. На следующий день он обратился к потерпевшей в надежде на подработку, но она отказала. Тогда мужчина набросился на нее и забрал деньги силой. Чтобы его не задержали, подозреваемый уехал в поселок имени Полины Осипенко, но уже скоро вернулся в Матвеевку, где его поймала полиция.

- Деньги он потратил на спиртное и продукты. На него завели уголовное дело за грабеж, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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