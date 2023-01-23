В Хабаровском крае в этом году продолжится строительство новых школ и детсадов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае в этом году будет продолжено создание новых средних школ и детских садов. Работа ведется по национальным программам. Как сообщает в своем телеграм-канале зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, три садика на 640 мест возведут в краевом центре и в Комсомольске-на-Амуре.

Также сообщается, что в указанных городах построят три школы на 2,5 тысячи мест. А в Вяземском сделают одну пристройку к школе. Будет продолжаться развитие центра «Сириус», в коррекционных школах заработают четыре центра профессиональных компетенций.

Помимо этого, в четырех школах пройдет капитальный ремонт спортивных залов. Это произойдет в сельской местности региона. Также для школ будут закупать компьютерную технику. Кроме того, в сельских школах края заработают 24 «Точки роста».

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