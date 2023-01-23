Трамвай маршрута № 5 возобновляет движение в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске в скором времени возобновится курсирование трамвая, следующего по маршруту №5. Старт выезду дадут 23 января в 19:00. В мэрии Хабаровска предупредили - если горожане заканчивают работу раньше, например, в 18:00, то им необходимо продумать другой маршрут.

- Трамвай №5 заработает на линии в 19:00. Если вы отправляетесь с работы в 18:00, пожалуйста, продумайте другой маршрут движения, - сообщает администрация города Хабаровска.

Напомним, днем 23 января трамвай перестал ходить на этом маршруте из-за пожара в автосервисе «Автотрейд». Путь трамвая пролегает как раз рядом с местом ЧП. Специалисты продолжают устранение последствий происшествия, на месте работает тяжелая техника. Ранее мэрия призывала жителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее продумывать маршруты проезда.

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