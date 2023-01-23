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НовостиОбщество23 января 2023 8:12

Предлагали «запрещенку»: в Хабаровском крае заблокировали доступ к сайту поставщика свинины

Прокуратура пресекла попытки продавать в Хабаровском крае запрещенную продукцию
Оксана ШЕМЕТОВА
Предлагали «запрещенку»: в Хабаровском крае заблокировали доступ к сайту поставщика свинины

Предлагали «запрещенку»: в Хабаровском крае заблокировали доступ к сайту поставщика свинины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Транспортная прокуратура Николаевска-на-Амуре нашла сайт, где была информация о продаже и поставке свинины в Россию. Как сообщили в ведомстве, речь идет о запрещенной к ввозу продукции.

- Для сокрытия незаконной деятельности по продаже мясной продукции (свинины) на интернет-ресурсе размещались фотографии плюшевых игрушек, декоративных украшений и брелоков в виде свиней, - сообщает ведомство.

На сайте были перечислены поставщики из тех стран, по которым действуют запреты. Также на ресурсе указывались способы поставки в РФ игрушек и украшений, при этом на них имелись ссылки на коды мясной продукции.

Прокуратура инициировала иск и потребовала признать информацию на этом сайте запрещенной. Суд иск удовлетворил. Доступ к ресурсу заблокировали.

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