В Хабаровском крае объявили гектарную амнистию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае впервые проведут гектарную амнистию. Как сообщает правительство региона, этот закон был утвержден еще в конце прошлого года. Амнистия подразумевает возможность зарегистрировать в собственность свои участки, полученные по программе «Дальневосточный гектар» до 1 марта этого года.

- В федеральном законе №616 появились и другие новшества: исключена обязанность направления декларации об использовании участка и проведения проверок при ее отсутствии, - сообщает правительство.

Также еще на год увеличен срок извещения о том, как именно будет использоваться земля. Теперь на это дается два года. Со старта программы в 2016 году по программе выдано порядка 12,3 тысячи гектаров. В собственность успели оформить около трех тысяч участков.

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