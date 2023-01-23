У мужчины на Колыме сгорел автомобиль после прогрева Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

На Колыме автомобилист лишился машины в результате пожара. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, автомобиль вспыхнул после того, как водитель использовал подогреватель двигателя. Огонь потушили за две минуты.

- Пожарные выехали на улицу Транзитную для тушения автомобиля Toyota Noah. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению, уже через две минуты было ликвидировано открытое горение. Огнем повреждена внутренняя обшивка салона автомобиля, уничтожен моторный отсек, - рассказали в ведомстве.

Огнем было охвачено около полутора метров площади. Вероятной причиной возгорания могла стать неисправная проводка, через которую был запитан подогреватель. Сам мужчина не пострадал, однако спасатели рекомендуют автомобилистам своевременно проходить техобслуживание машины во избежание рискованных ситуаций.

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