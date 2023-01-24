Устроил ДТП и смылся: неизвестный водитель врезался в машину, где находились дети, в Хабаровске

Трое детей пострадали при аварии в Хабаровске 23 января Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Вечером 23 января на Ленинградской произошла авария, виновник которой уехал до приезда сотрудников ГИБДД. Неизвестный водитель ехал следом за «Тойотой Приус». Не выдержав безопасную дистанцию, он въехал в иномарку сзади.

- Личность второго участника ДТП и его марка машины не установлены, так как он уехал с места аварии. Трое детей, которые находились в салоне «Тойоты», получили травмы, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Водителям напоминают, что нужно держать боковой интервал и дистанцию, которая позволила бы избежать столкновения с едущей впереди машиной.

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