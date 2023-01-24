«Поезд победы» с реконструкцией Хабаровского судебного процесса проедет по регионам России Фото: Олег ЗОЛОТО

«Поезд победы» остановился на Белорусском вокзале Москвы, где он пробудет до 27 января. В этом году состав пополнился новым вагоном, который отображает реконструкцию Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского судебных процессов. Экспозиция рассказывает о военных трибуналах над нацистами и их союзниками.

После 27 января передвижной музей направится в Волгоградскую область, а далее - по другим регионам России. В этом году в маршрут внесли 30 новых населенных пунктов, среди которых Краснодар, Челябинск, Ессентуки, Барнаул.

Посетить музей можно бесплатно. Те, кто не успеет забронировать билеты, смогут отправиться в 3D-тур на сайте поездпобеды.рф.

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