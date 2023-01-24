Михаил Дегтярев выступил с рядом инициатив по развитию Хабаровского края Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

23 января состоялось выездное совещание по подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в 2022 году и приоритетным задачам на 2023 год. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил с рядом инициатив, цель которых - ускорить развитие региона.

Одной из основных тем стало строительство арендного жилья вместе с госкорпорацией ДОМ.рф. Недвижимость будет доступна работникам военно-промышленного комплекса (ВПК). Михаил Дегтярев напомнил, что в регионе находится много заводов, особенно в Хабаровске, Комсомольске, Ванино и Совгавани. Почти тысяча сотрудников ВПК нуждаются в лучшем жилье. Также в регионе открыто больше 700 вакансий на промышленных предприятиях. Это значит, что только в Хабаровском крае участниками новой программы могли бы стать около 1,7 тысячи человек.

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