Ковырял счетчики и брал деньги: лжесантехник пять месяцев обкрадывал доверчивых амурчан

Мужчина получил 3,5 года колонии за мошенничество со счетчиками в Амурске Фото: Иван ВИСЛОВ

32-летний житель Комсомольска в поисках легких денег придумал, как ему казалось, идеальную схему заработка. С марта по июль 2022 года он приезжал в Амурск, где ходил по квартирам местных жителей и представлялся сантехником. Мужчина получал доступ к счетчикам на воду, делал вид, что чинит их, а после брал деньги за «оказанные услуги».

- Всего он получил 158 тысяч рублей. На него завели уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Кража», а после передали материалы в суд для рассмотрения, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Рассмотрев дело, судья приговорил комсомольчанина к трем с половиной годам колонии строгого режима.

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