38 человек боролись с пламенем: огонь уничтожил частный дом в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Утром 23 января в спасательную службу сообщили о пожаре в районе Дукчинского шоссе в Магадане. Горел двухэтажный частный дом. Его хозяйка смогла самостоятельно выбраться из пылающего здания. К месту ЧП выехали 38 пожарных на девяти машинах.

- Когда спасатели прибыли, дом был полностью объят пламенем. Задачей стало локализовать огонь, чтобы он не перебросился на соседние постройки. Пожарные смогли потушить возгорание за короткое время, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Огонь полностью уничтожил дом площадью 120 квадратов со всеми вещами, которые в нем находились. Пострадало перекрытие между этажами, крыша. Дознаватели работают на месте. Они установят точную причину и обстоятельства ЧП. Известно, что во время возгорания в доме не было света, поэтому специалисты предполагают, что пламя вспыхнуло из-за неисправности камина.

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