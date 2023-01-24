Хабаровчане подарят книги библиотекам малых населенных пунктов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Акция «Дарите книги с любовью» пройдет в Хабаровске с 7 по 14 февраля и будет приурочена к Международному дню книгодарения. Каждый житель города может сделать свой вклад - принести книгу, которая потом перейдет в собственность библиотек малых населенных пунктов края.
Адреса пунктов приема в Железнодорожном районе:
- Центральная городская детская библиотека имени Гайдара - Ленинградский, 9;
- Детская библиотека, филиал №6 - Вяземская, 1 А;
- Библиотека семейного чтения, филиал №7 - Жуковского, 4;
- Детская библиотека, филиал №9 - Локомотивная, 6;
- Детская библиотека, филиал №14 - Костромская, 44.
Индустриальный район:
- Детская библиотека №2 - Герцена, 10;
- Детская библиотека №4 - Оборонная, 14;
- Детская библиотека №5 - Юности, 6 Б;
- Библиотека семейного чтения №11 - Ульяновская, 154.
Краснофлотский район:
- Детская библиотека №1 - Руднева, 21;
- Детская библиотека №10 - Даниловского, 29.
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