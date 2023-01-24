Хабаровчане подарят книги библиотекам малых населенных пунктов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Акция «Дарите книги с любовью» пройдет в Хабаровске с 7 по 14 февраля и будет приурочена к Международному дню книгодарения. Каждый житель города может сделать свой вклад - принести книгу, которая потом перейдет в собственность библиотек малых населенных пунктов края.

Адреса пунктов приема в Железнодорожном районе:

- Центральная городская детская библиотека имени Гайдара - Ленинградский, 9;

- Детская библиотека, филиал №6 - Вяземская, 1 А;

- Библиотека семейного чтения, филиал №7 - Жуковского, 4;

- Детская библиотека, филиал №9 - Локомотивная, 6;

- Детская библиотека, филиал №14 - Костромская, 44.

Индустриальный район:

- Детская библиотека №2 - Герцена, 10;

- Детская библиотека №4 - Оборонная, 14;

- Детская библиотека №5 - Юности, 6 Б;

- Библиотека семейного чтения №11 - Ульяновская, 154.

Краснофлотский район:

- Детская библиотека №1 - Руднева, 21;

- Детская библиотека №10 - Даниловского, 29.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.