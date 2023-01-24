Семь территорий застроят многоквартирными домами в Хабаровске

Пять территорий в Хабаровске застроят многоквартирными домами Фото: минстрой Хабаровского края
В Хабаровске ведется работа по программе комплексного развития территорий (КРТ). В рамках проекта планируется застроить несколько городских и одну федеральную территории. Подрядчики уже определены на все объекты, кроме федерального участка.
В программу КРТ вошли зоны жилой застройки в границах Петра Комарова - Карла Маркса - Нагишкина и Гоголя - Уссурийского бульвара в Центральном районе. Также многоэтажки появятся на Рокоссовского и в границах Лазо - Большая - Невская. Сейчас готовится аукцион на право аренды территории в границах Шуранова - Уссурийская - Дзержинский.
- В КРТ задействовано два федеральных участка, которыми распоряжается «ДОМ.РФ». В 2021 году был проведен открытый аукцион на право заключения договора в отношении территории по переулку Брянскому. Победитель - специализированный застройщик «Оптимал» из Московской области. Он уже подготовил документы по планировке территории, которую в декабре прошлого года утвердила администрация Хабаровска, - рассказали в минстрое края.
Еще на одном федеральном участке на Связной планируется застроить район частными домами. Аукцион на право заключения договора о КРТ состоится во втором квартале 2023 года.
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