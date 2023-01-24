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НовостиПроисшествия24 января 2023 1:03

13 лет за решеткой: наркоторговец пытался обжаловать приговор на Колыме

Мужчина проведет 13 лет в колонии за незаконную торговлю в Магаданской области
Александра ЯВИЩЕНКО
Мужчина проведет 13 лет в колонии за незаконную торговлю в Магаданской области

Мужчина проведет 13 лет в колонии за незаконную торговлю в Магаданской области

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

46-летнего жителя поселка Усть-Омчуг приговорили к 13 годам колонии строгого режима после того, как он попался полиции за торговлю запрещенкой. Мужчина дважды продал синтетику односельчанам на пять тысяч рублей. Он закупал наркотики партиями, которые потом фасовал на дозы. Несколько готовых свертков нашли у него дома во время обыска.

- Уголовное дело о торговле и хранении запрещенных веществ рассмотрел суд и приговорил обвиняемого к 13 годам колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Мужчина не согласился с решением суда и обжаловал его, но после пересмотра дела приговор оставили без изменения.

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