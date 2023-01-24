Забили трубой по голове: изувеченный труп мужчины нашли на производственной базе в ЕАО

Мужчина хладнокровно расправился со знакомым трубой в ЕАО Фото: Прокуратура Хабаровского края

Сотрудники производственной базы на улице 40 лет Победы в селе Птичник обнаружили в бытовке обезображенный труп мужчины. Они сразу вызвали полицию, вместе с которой на место преступления приехали представители прокуратуры и следкома. Правоохранители задержали ранее судимого 58-летнего подозреваемого.

- Он признался в убийстве. По словам подозреваемого, они со знакомым выпивали и между ними завязалась ссора. В порыве злости он схватил металлическую трубу и несколько раз ударил собутыльника по голове, отчего тот погиб на месте, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Следователи осмотрели место преступления, назначили экспертизы.

- Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Мужчину взяли под стражу на время расследования, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Правоохранители устанавливают другие обстоятельства убийства. Расследование продолжается.

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