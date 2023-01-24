Региональный центр компетенций Хабаровского края вошел в топ-20 лучших РЦК России
Фото: Правительство Хабаровского края
Федеральный центр компетенций (ФЦК) оценил работу региональных подразделений (РЦК) в 2022 году. Отделение Хабаровского края показало хороший результат, заняв в рейтинге 16 место из 53 возможных.
- В регионе РЦК был образован в 2021 году по решению губернатора Михаила Дегтярева. Команда профессионалов была очень быстро сформирована «с ноля». Она сертифицирована на федеральном уровне, – сказал Виктор Калашников, министр экономического развития края.
РЦК – центры, помогающие предприятиям повысить производительность труда. При их оценке учитывались достижения поставленных задач, выполнение графика мероприятий, укомплектованность сотрудниками другие параметры.
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