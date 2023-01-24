Устраивал мероприятия во время карантина: председатель профсоюза присвоил 650 тысяч рублей в Хабаровске

Председатель подделывал документы и присваивал деньги профсоюза в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

62-летний председатель профсоюза одного из подразделений ведомственной охраны железной дороги может загреметь на шесть лет в колонию за подделку документов и присвоение денег. Мужчина, используя служебное положение, девять месяцев переводил себе деньги организации.

- Он собирал заседание профкома, где принималось решение о проведении культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и других мероприятий. Все это происходило, когда в стране действовали ограничения из-за ковида. Потом председатель составлял смету расходов и переводил деньги на свой счет. Малую часть средств он выделял на мероприятия, а остальное присваивал, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Мужчина все это время подделывал документы для отчетов. Всего он украл больше 650 тысяч рублей. На него завели уголовное дело и передали в суд для рассмотрения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.