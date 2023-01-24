Молодые ученые Хабаровского края представили разработки на региональном конкурсе Фото: Пресс-служба ТОГУ

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса молодых ученых, которые представили свои проекты более чем в 10 областях. Участие принимали 140 исследователей, которые смогли заявить о себе в научном сообществе.

- Самым популярным направлением конкурса в этом году стали «Гуманитарные науки, искусствоведение и культурология», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Среди победителей и призеров конкурса оказались авторы работ, посвященных вычислению интенсивности осадков по данным космических аппаратов, технологиям разработки удароопасных месторождений, рециклингу стеклопластиков и другие. Авторы лучших проектов получат дипломы губернатора края и премии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.