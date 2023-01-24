Конкурс анимации для школьников «Мир мультфильмов» стартовал в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице проходит конкурс «Мир мультфильмов», в рамках которого участники будут работать над созданием своих проектов, используя информационные технологии. Попробовать свои силы смогут ученики 5-11 классов в четырех номинациях: «О подвигах, о доблести, о славе!», «Гордимся тобой, наш город родной!», «Разноликий мир мультфильмов» и «Учитель! Какое высокое слово!».

- Мультипликация очень близка миру детства. В ней всегда есть игра, полет фантазии и нет ничего невозможного. С помощью цифровых технологий ребята могут совершить любые путешествия, создав оригинальный сюжет, - прокомментировали в Центре развития образования Хабаровска.

Заявки на участие можно подать до 7 февраля на портале центра.

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