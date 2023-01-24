Жители Хабаровского края получат социальные выплаты в январе по новым правилам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С января вступают в силу изменения, связанные с начислением и выплатой соцпомощи жителям Хабаровского края. Теперь деньги могут поступить на счет получателя в любой день месяца.

- Определенной даты для зачисления выплат не установлено. В отделениях почты их можно получить в соответствии с графиком доставки. Выплата компенсации за ЖКУ осуществляется до даты оплаты квитанций, то есть до десятого числа месяца, следующего за истекшим. Ежемесячно выплаты семьям с детьми мы стараемся производить до 15 числа, но из-за новогодних праздников в январе эти сроки сдвигаются на неделю. Если получение денег привязано к определенной дате, мы рекомендуем перевести выплаты на отделение почты, - сказала Наталья Нелюбина, замминистра соцзащиты Хабаровского края.

Региональная социальная доплата к пенсии, единовременная выплата по рождению первого ребенка, платежи на третьего ребенка и ежемесячное пособие на детей 3-7 лет поступят на счета получателей на этой неделе.

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