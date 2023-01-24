Режим свободного посещения школ продлили в Хабаровске Фото: Владимир ВОРСОБИН

В управлении образования Хабаровска решили продлить режим свободного посещения школ в связи с сильными морозами. В ведомстве ответили, нужно ли идти на занятия школьникам 25 января:

- Пока в городе сохраняется неблагоприятная погода, режим свободного посещения занятий на 25 января продлевается, - рассказали в управлении образования.

Оставлять ли ребенка дома на дистанционном обучении, смогут решить родители. Учебные заведения Хабаровска будут работать в обычном режиме.

По прогнозу погоды, в Хабаровске 25 января ожидается потепление, но всего на 3-4 градуса. Днем столбик термометра покажет до -26, что также ниже нормального температурного фона. Поэтому хабаровчан просят без необходимости не выходить на улицу и беречь здоровье.

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