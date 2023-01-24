Жители Колымы не смогут купить алкоголь 25 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 января в Магаданской области ни в одном магазине нельзя будет купить спиртное, так как в среду жители отметят День российского студенчества. Праздник внесен в список дат, когда в регионе будет повсеместно запрещена продажа любого алкоголя.

По законодательству Магаданской области, в перечень «сухих» праздников также входят:

- Всемирный день здоровья (7 апреля);

- Международный день защиты детей (1 июня);

- День молодежи (27 июня);

- День знаний (1 сентября), если он выпадает на будний, и в следующий понедельник, если на выходной.

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