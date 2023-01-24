Число пациентов с COVID-19 выросло в Хабаровском крае

Число пациентов с коронавирусом выросло в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За неделю с 16 по 22 января в регионе выросло число заболевших ковидом. Медики зафиксировали 264 новых случаев заражения. Из них 11 человек с тяжелой формой болезни были госпитализированы. На прошлой неделе в больницы попали всего шесть жителей края.
За прошедшую неделю выздоровели 224 человека, которые ранее заболели коронавирусом. В регионе развернуто 26 коек, которые сейчас заняты на 65%. Ситуация с заболеваемостью оценивается как стабильная, несмотря на то, что число больных увеличилось.
Медики напоминают жителям края о вакцинации как о лучшем способе предупредить развитие осложнений ковида.
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