Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье24 января 2023 4:36

Число пациентов с COVID-19 выросло в Хабаровском крае

Увеличилось и количество госпитализаций
Александра ЯВИЩЕНКО
Число пациентов с коронавирусом выросло в Хабаровском крае

Число пациентов с коронавирусом выросло в Хабаровском крае

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 16 по 22 января в регионе выросло число заболевших ковидом. Медики зафиксировали 264 новых случаев заражения. Из них 11 человек с тяжелой формой болезни были госпитализированы. На прошлой неделе в больницы попали всего шесть жителей края.

За прошедшую неделю выздоровели 224 человека, которые ранее заболели коронавирусом. В регионе развернуто 26 коек, которые сейчас заняты на 65%. Ситуация с заболеваемостью оценивается как стабильная, несмотря на то, что число больных увеличилось.

Медики напоминают жителям края о вакцинации как о лучшем способе предупредить развитие осложнений ковида.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.