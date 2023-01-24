Сломанный палец и операция: детсад заплатит 100 тысяч компенсации за страдания ребенка в ЕАО

Детский сад выплатит компенсацию за сломанный палец у ребенка в ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель поселка Лондоко-завод подал в суд на детсад, требуя компенсацию морального вреда, который был причинен его сыну. Ребенок вместе с другими воспитанниками возвращался с прогулки, когда кто-то из детей резко закрыл дверь. В этот момент мальчик опирался на дверную раму. От удара ребенок получил перелом пальца.

- Мальчику причинен вред здоровью средней тяжести. Он испытал как физические, так и нравственные страдания. Ему сделали операцию, после которой подвижность руки долго была ограничена, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Суд рассмотрел иск и удовлетворил требования пострадавшей стороны. Он назначил компенсацию в размере 100 тысяч рублей, которую должен будет заплатить детсад. Если у учреждения не будет средств, ущерб возместят из бюджета администрации Облученского района.

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